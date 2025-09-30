Cinquant' anni di ascolto e impegno Anffas della Riviera festeggia e ringrazia
Si sono celebrati a Oriago di Mira i 50 anni di Anffas della Riviera del Brenta, l'associazione di famiglie che dal 1975 organizza attività e servizi per le persone con disabilità e del neuro-sviluppo, con lo scopo di migliorarne la qualità di vita. Una realtà diventata negli anni punto di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Il 29 settembre 1975, esattamente cinquant'anni fa, le giovani Donatella Colasanti e Rosaria Lopez furono rapite, tort*rate e brutalmente sev*ziate da tre soggetti della Roma bene. Una sola ne uscì viva fingendosi morta.
Cinquanta anni fa il massacro del Circeo sconvolse il Paese. Due ragazze giovanissime, Rosaria Lopez e Donatella Colasanti, violentate e torturate in una villa della cosiddetta Roma "bene": la prima muore per le sevizie, l'altra si salva solo perché si finge morta.
Circeo, la memoria non sia un rito - Quella violenza era un progetto di dominio maschile che si serviva del privilegio di classe come scudo.
