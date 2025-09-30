Cinquant' anni di ascolto e impegno Anffas della Riviera festeggia e ringrazia

Veneziatoday.it | 30 set 2025

Si sono celebrati a Oriago di Mira i 50 anni di Anffas della Riviera del Brenta, l'associazione di famiglie che dal 1975 organizza attività e servizi per le persone con disabilità e del neuro-sviluppo, con lo scopo di migliorarne la qualità di vita. Una realtà diventata negli anni punto di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

