Cinquant' anni dalla strage del Circeo Dispenza Area progressista | Agrigento ha dimenticato Maria Rosaria Lopez

"30 settembre 1975-30 settembre 2025. Esattamente cinquant'anni fa, la strage del Circeo, un delitto che - come dice Edoardo Albinati - resterà nel tempo come il simbolo della ferocia, un violento sfregio alle donne. I carnefici erano tre giovani fascisti della Roma bene, le vittime, Donatella. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Cinquanta anni fa il massacro del Circeo sconvolse il Paese. Due ragazze giovanissime, Rosaria Lopez e Donatella Colasanti, violentate e torturate in una villa della cosiddetta Roma "bene": la prima muore per le sevizie, l'altra si salva solo perché si finge mo - X Vai su X

Le immagini dell'epoca, 50 anni dalla strage del Circeo: cosa avvenne quella notte - Quell'incontro fatale, il pomeriggio del 29 settembre del 1975 a Roma, poi il viaggio verso la costa, la casa degli orrori, l'omicidio di Rosaria Lopez e la vicenda della sopravvissuta, Donatella Cola ... Riporta msn.com

Cinquanta anni fa il massacro del Circeo sconvolse il Paese - Rosaria Lopez e Donatella Colasanti violentate e torturate in una villa: la prima muore per le sevizie, l'altra si salva solo perché si finge morta (ANSA) ... Come scrive ansa.it