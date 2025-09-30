CineMind | corpi sotto attacco

“In principio era il Verbo”. Per acquisizione di licenza poetica, In principio era il Corpo. Prima di tutto, un involucro che contiene tutte le nostre parti, ci separa dall’altro e al contempo ci mette in contatto attraverso la sua membrana, ossia la pelle. Un teatro che trattiene la nostra memoria implicita, le macchie del passato e può mettere in scena dolori e sentimenti. Questo, perché di base corpo e mente sono vasi comunicanti e siamesi, connessi in un sistema di continuo scambio, integrazione, comunicazione ed elaborazione. Infatti, il corpo non è mai del tutto oggettivabile, ma ha una parte di vissuto che contiene infiniti significati. 🔗 Leggi su Screenworld.it

