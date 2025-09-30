Cina-USA | Jeffrey Greene collaborazione alimenta progresso condiviso

“Piu’ collaboriamo, piu’ miglioriamo, piu’ otteniamo risultati”. Jeffrey Greene, presidente della Sino-American Aviation Heritage Foundation, ha invitato la Cina e gli Stati Uniti a portare avanti l’eredita’ duratura delle Tigri Volanti per promuovere il progresso comune. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma656522965652292025-09-30cina-usa-jeffrey-greene-collaborazione-alimenta-progresso-condiviso Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

