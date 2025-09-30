Cina | tutte le Major Telecom ottengono la licenza per il servizio mobile satellitare
(Adnkronos) – Il Ministero dell'Industria e dell'Information Technology (MIIT) cinese ha annunciato che China Mobile ha ricevuto la licenza per operare servizi di telefonia mobile satellitare. Con questa concessione, l'azienda si unisce a China Telecom e China Unicom, completando il trio di fornitori di servizi di telecomunicazioni autorizzati a offrire connettività satellitare direct-to-cell su vasta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
