Cina | tutte le Major Telecom ottengono la licenza per il servizio mobile satellitare

Periodicodaily.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il Ministero dell'Industria e dell'Information Technology (MIIT) cinese ha annunciato che China Mobile ha ricevuto la licenza per operare servizi di telefonia mobile satellitare. Con questa concessione, l'azienda si unisce a China Telecom e China Unicom, completando il trio di fornitori di servizi di telecomunicazioni autorizzati a offrire connettività satellitare direct-to-cell su vasta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

