Cina | Sichuan approva prima normativa locale su protezione libri antichi

Romadailynews.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La provincia sud-occidentale cinese del Sichuan ha approvato la prima normativa locale del Paese dedicata alla protezione e all’utilizzo dei libri antichi, secondo quanto comunicato oggi dal Comitato permanente dell’Assemblea provinciale del popolo del Sichuan. La normativa entrera’ in vigore il primo gennaio 2026. Questa legislazione storica colma le lacune di lunga data nel campo delle antiche opere letterarie, fornendo un quadro giuridico specializzato. Essendo una delle principali province per quanto riguarda i libri antichi, il Sichuan vanta vaste collezioni, tra cui oltre 1,87 milioni di volumi di libri antichi cinesi Han e circa 500. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina sichuan approva prima normativa locale su protezione libri antichi

© Romadailynews.it - Cina: Sichuan approva prima normativa locale su protezione libri antichi

In questa notizia si parla di: cina - sichuan

Cina: Sichuan, Panzhihua sviluppa agricoltura caratteristica

Cina: Sichuan, Ruoergai apre stagione turistica estiva di punta

Cina: Sichuan, compleanno del panda gigante a Chengdu

cina sichuan approva primaCina, lanciati due satelliti Shiyan-30 nello Spazio - Il decollo è avvenuto alle 11:00 ora di Pechino a bordo di un razzo Long M ... Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Cina Sichuan Approva Prima