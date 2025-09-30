Cina | Sichuan approva prima normativa locale su protezione libri antichi

La provincia sud-occidentale cinese del Sichuan ha approvato la prima normativa locale del Paese dedicata alla protezione e all’utilizzo dei libri antichi, secondo quanto comunicato oggi dal Comitato permanente dell’Assemblea provinciale del popolo del Sichuan. La normativa entrera’ in vigore il primo gennaio 2026. Questa legislazione storica colma le lacune di lunga data nel campo delle antiche opere letterarie, fornendo un quadro giuridico specializzato. Essendo una delle principali province per quanto riguarda i libri antichi, il Sichuan vanta vaste collezioni, tra cui oltre 1,87 milioni di volumi di libri antichi cinesi Han e circa 500. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

