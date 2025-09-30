Cina | ragazzo delle cotolette di pollo diventa icona gastronomica virale

La Cina vanta ora una nuova star della gastronomia su Internet: Li Junyong, il “ragazzo delle cotolette di pollo” di Jingdezhen, nel Jiangxi. Le sue battute spiritose e il suo servizio cordiale hanno trasformato uno stand di strada in un fenomeno virale. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma656473765647372025-09-30cina-ragazzo-delle-cotolette-di-pollo-diventa-icona-gastronomica-virale Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

