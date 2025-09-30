Cina | Museo del Palazzo di Pechino festeggia 100mo anniversario

Il Calice d’oro dell’eterna stabilita’ esposto al Museo del Palazzo di Pechino, capitale della Cina, ieri 29 settembre 2025. Quest’anno ricorre il 100mo anniversario della fondazione del Museo del Palazzo. Ieri qui si e’ tenuta la cerimonia di inaugurazione della mostra “Un secolo di gestione: dalla Citta’ Proibita al Museo del Palazzo”. La mostra presenta 200 pezzi (serie) di reperti culturali, offrendo un’interpretazione multidimensionale della civilta’ cinese e dell’evoluzione del Museo del Palazzo. Ha ufficialmente aperto al pubblico oggi 30 settembre presso la Wumen Gate Exhibition Hall. Una visitatrice invitata osserva i reperti esposti al Museo del Palazzo di Pechino, capitale della Cina, ieri 29 settembre 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Museo del Palazzo di Pechino festeggia 100mo anniversario

