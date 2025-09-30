Cina-Italia | un ponte di 55 anni insieme verso il futuro
In occasione del 76° Anniversario della Fondazione della Repubblica Popolare Cinese e del 55° Anniversario delle Relazioni Diplomatiche tra Italia e Cina, attraverso le voci di autorevoli rappresentanti delle istituzioni, dell'economia e della cultura italiana, esploriamo la solidità di. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: cina - italia
Italia-Cina oggi in tv, Billie Jean King Cup 2025: orari singolari e doppio, programma, streaming
Cina: opere di patrimonio culturale immateriale risaltano grazie a tecnologia in Italia
Cina-Italia: saggezza romana incontra ingegno moderno nell’antica Liangzhu
Il nuovo polo delle batterie in Spagna porterà investimenti miliardari e manodopera altamente specializzata dalla Cina, mentre in Italia resta in sospeso la fabbrica di Termoli - facebook.com Vai su Facebook
XIV Settimana Cina-Italia della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione https://unina.it/it/w/xiv-settimana-cina-italia-della-scienza-della-tecnologia-e-dell-innovazione… - X Vai su X
Cina, inaugurato il ponte più alto del mondo: 625 metri sul canyon dello Huajiang - Inaugurato nella provincia meridionale del Guizhou, che ospitava il precedente detentore del primato. Come scrive repubblica.it
Cina, aperto il ponte più alto del mondo. Video - È stato ufficialmente aperto al traffico il ponte Huajiang Grand Canyon, nuovo primato mondiale dell’ingegneria cinese. Segnala tg.la7.it