Cina-Italia | un ponte di 55 anni insieme verso il futuro

Today.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del 76° Anniversario della Fondazione della Repubblica Popolare Cinese e del 55° Anniversario delle Relazioni Diplomatiche tra Italia e Cina, attraverso le voci di autorevoli rappresentanti delle istituzioni, dell'economia e della cultura italiana, esploriamo la solidità di. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cina - italia

Italia-Cina oggi in tv, Billie Jean King Cup 2025: orari singolari e doppio, programma, streaming

Cina: opere di patrimonio culturale immateriale risaltano grazie a tecnologia in Italia

Cina-Italia: saggezza romana incontra ingegno moderno nell’antica Liangzhu

cina italia ponte 55Cina, inaugurato il ponte più alto del mondo: 625 metri sul canyon dello Huajiang - Inaugurato nella provincia meridionale del Guizhou, che ospitava il precedente detentore del primato. Come scrive repubblica.it

cina italia ponte 55Cina, aperto il ponte più alto del mondo. Video - È stato ufficialmente aperto al traffico il ponte Huajiang Grand Canyon, nuovo primato mondiale dell’ingegneria cinese. Segnala tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Cina Italia Ponte 55