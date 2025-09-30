Cina | iniziata corsa ai viaggi durante vacanze per Giornata nazionale

Dei passeggeri fotografati alla Taizhou Railway Station, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, ieri 29 settembre 2025. La corsa ai viaggi durante le vacanze per la Giornata nazionale cinese e’ iniziata ieri 29 settembre e durera’ fino al 10 ottobre. Dei passeggeri aspettano il treno alla Wuhan Railway Station, nella provincia centrale cinese dello Hubei, ieri 29 settembre 2025. La corsa ai viaggi durante le vacanze per la Giornata nazionale cinese e’ iniziata ieri 29 settembre e durera’ fino al 10 ottobre. Dei passeggeri fotografati all’Harbin Railway Station a Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, ieri 29 settembre 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

