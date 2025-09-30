Cina | iniziata corsa ai viaggi durante vacanze per Giornata nazionale
Dei passeggeri fotografati alla Taizhou Railway Station, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, ieri 29 settembre 2025. La corsa ai viaggi durante le vacanze per la Giornata nazionale cinese e’ iniziata ieri 29 settembre e durera’ fino al 10 ottobre. Dei passeggeri aspettano il treno alla Wuhan Railway Station, nella provincia centrale cinese dello Hubei, ieri 29 settembre 2025. La corsa ai viaggi durante le vacanze per la Giornata nazionale cinese e’ iniziata ieri 29 settembre e durera’ fino al 10 ottobre. Dei passeggeri fotografati all’Harbin Railway Station a Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, ieri 29 settembre 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - iniziata
È iniziata ad Ahmedabad, India, l’11ª edizione degli Asian Aquatics Championships, con la Cina subito protagonista. La giornata inaugurale del nuoto ha visto i successi di nomi di spicco come Qin Haiyang e Xu Haibo, che hanno guidato il medagliere con pr - facebook.com Vai su Facebook
Persone visitano l'Ice Cream China 2025 nella municipalità di Tianjin, nella Cina settentrionale, il 24 settembre 2025. La Ice Cream China 2025, della durata di tre giorni, è iniziata qui ieri, attirando più di 500 aziende provenienti dalla Cina e dall'estero. - X Vai su X
Luna, Cina pronta a sorpassare gli USA: la corsa nello spazio è iniziata - Ritardi, test cruciali e nuove ambizioni: la sfida per tornare sulla superficie lunare entra in fase decisiva. Lo riporta tech.everyeye.it
Cina, 99 curve e 1000 metri di dislivello: le immagini dell'infernale corsa sul monte Tianmen - 000 metri di dislivello, 99 curve a gomito e una pendenza massima del 14 per cento: in Cina 1. Riporta repubblica.it