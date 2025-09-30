Cina | i salti record di un italiano dal ponte Huajiang piu’ alto del mondo
Dopo aver compiuto tre viaggi in Cina per partecipare a eventi di bridge jumping, Julian Astor Asdurian Bidogia, un BASE jumper italiano, non vedeva l’ora di lanciarsi dal ponte piu’ alto del mondo: il ponte Huajiang sul Gran Canyon, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou. Il ragazzo ha raccontato di essere stato “semplicemente felice di essere in Cina per la prima volta” durante il suo debutto nel 2023, quando ha completato il suo primo volo con tuta wingsuit nella provincia del Guizhou, diventando il primo italiano a saltare dal ponte Beipanjiang, allora il piu’ alto del mondo. “La Cina continua a costruire ponti e non voglio che qualcun altro abbia questa opportunita’ prima di me”, ha dichiarato Bidogia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Meteo: Cina, pioggia record nella provincia di Hebei; il video - Un diluvio notturno ha scaricato 145 mm di acqua all’ora nella città industriale di Baoding. Si legge su ilmeteo.it
