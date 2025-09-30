Cina | fabbrica di Tianjin produce un’e-bike ogni 30 secondi
In soli 30 secondi potresti prepararti una tazza di te’ o scorrere rapidamente i tuoi messaggi. Ma in una fabbrica super efficiente a Tianjin, ogni mezzo minuto viene prodotta una bicicletta elettrica! – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma656466465646642025-09-30cina-fabbrica-di-tianjin-produce-un-e-bike-ogni-30-secondi Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - fabbrica
Cina: robot umanoidi dimostrano capacita’ industriali in test dal vivo in fabbrica
Cina: visita alla “fabbrica” delle micro-serie
Corea del Nord, Kim Jong Un visita una fabbrica di missili prima del viaggio in Cina
Il nuovo polo delle batterie in Spagna porterà investimenti miliardari e manodopera altamente specializzata dalla Cina, mentre in Italia resta in sospeso la fabbrica di Termoli - facebook.com Vai su Facebook
Cina, proteste nella fabbrica Foxconn che produce iPhone/ Video: lavoratori in marcia - Come si vede nelle immagini circolate sui social media cinesi come Weibo e sui media internazionali, un ... Riporta ilsussidiario.net
Foxconn, caos in Cina nella fabbrica che produce per Apple e iPhone: le proteste represse con la forza - Settimane di proteste continue da parte dei lavoratori dello stabilimento cinese che produce i pezzi per i telefoni di Apple, contro le restrizioni Covid e le promesse economiche non mantenute Non si ... Si legge su leggo.it