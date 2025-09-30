Cina | conclude finanziamento da 300 mld yuan per trade-in beni di consumo nel 2025

La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC) della Cina oggi ha dichiarato che, insieme al ministero delle Finanze, ha rilasciato la quarta e ultima tranche dei buoni del tesoro speciali a lunghissimo termine di quest'anno destinati al trade-in dei beni di consumo. Con questa tranche, pari a 69 miliardi di yuan (circa 9,7 miliardi di dollari) di buoni del tesoro, e' stato completamente erogato il finanziamento del governo centrale per tutto l'anno pari a 300 miliardi di yuan. L'emissione di buoni fa parte di un piu' ampio sforzo finalizzato a rilanciare la domanda interna attraverso l'aggiornamento delle attrezzature industriali e la sostituzione di beni di consumo obsoleti, quali elettrodomestici e veicoli.

