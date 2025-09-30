Cina | commercio con Paesi nordici mantiene slancio di crescita costante
I legami economici e commerciali della Cina con i Paesi nordici hanno mantenuto uno slancio costante, caratterizzato da una crescita stabile del commercio, robusti investimenti bilaterali e una cooperazione fiorente nei settori verdi, ha affermato ieri il ministero del Commercio. Da gennaio ad agosto di quest’anno, il commercio tra la Cina e i cinque Paesi nordici – Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia e Islanda – ha registrato un totale di circa 38 miliardi di dollari, con un aumento del 7,1% su base annua, secondo i dati del ministero. I prodotti farmaceutici e i macchinari di precisione rappresentano le principali esportazioni dei Paesi nordici in Cina, e la quota di esportazione di prodotti ad alto valore aggiunto come le apparecchiature elettriche e i veicoli e’ aumentata costantemente, ha affermato il ministero. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
La #Cina ha annunciato che rinuncerà ai benefici che l'Organizzazione mondiale del commercio (#OMC) riserva ai paesi in via di sviluppo. In superficie, la mossa può sembrare una concessione a #Trump e alla stessa OMC, ma è probabile che il messaggio s
