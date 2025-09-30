Cina | apre le porte piu’ grande centro sciistico al coperto del mondo

Piste ghiacciate e. brezza tropicale? Questo incredibile contrasto climatico e’ diventato realta’ allo Shenzhen Qianhai Snow World, che ha appena aperto al pubblico. La sua inaugurazione lo rende anche il piu’ grande centro sciistico al coperto del mondo, come riconosciuto dal Guinness World Records. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma656457565645752025-09-30cina-apre-le-porte-piu-grande-centro-sciistico-al-coperto-del-mondo Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

