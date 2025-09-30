Il fiume Yangtze sta rinascendo. Dal ritorno delle neofocene al recupero di cervi e pesci che si credevano estinti, gli sforzi di conservazione stanno riportando la vita lungo il fiume piu’ lungo dell’Asia. Proteggere la natura non e’ una scelta, e’ una responsabilita’. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma656475565647552025-09-30cina-alla-scoperta-della-magica-fauna-selvatica-dello-yangtze Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cina: alla scoperta della magica fauna selvatica dello Yangtze