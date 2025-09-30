Cina | alla scoperta della magica fauna selvatica dello Yangtze

Il fiume Yangtze sta rinascendo. Dal ritorno delle neofocene al recupero di cervi e pesci che si credevano estinti, gli sforzi di conservazione stanno riportando la vita lungo il fiume piu’ lungo dell’Asia. Proteggere la natura non e’ una scelta, e’ una responsabilita’. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma656475565647552025-09-30cina-alla-scoperta-della-magica-fauna-selvatica-dello-yangtze Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina scoperta magica faunaCina: magica esperienza ravvicinata con fauna selvatica al lago Hengshui - Nel lago Hengshui, nello Hebei, oltre 50 oche selvatiche volano accanto alle imbarcazioni turistiche, creando uno spettacolo mozzafiato. Si legge su romadailynews.it

Scoperta in Cina una nuova specie di pesce che vuole vivere sottoterra - A differenza di altri pesci che vivono in grotte, Sinocyclocheilus xingrenensis ha occhi grandi e ben sviluppati, prova di un adattamento alla vita al buio ancora in corso. Segnala fanpage.it

