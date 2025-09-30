Emerald Fennell commenta il suo adattamento di Cime tempestose: tra provocazioni e interpretazioni personali. Il film Cime tempestose, diretto e sceneggiato dalla regista premio Oscar Emerald Fennell, sta suscitando ampie discussioni nel panorama cinematografico. La pellicola, prevista nelle sale per il 13 febbraio 2026, presenta una rivisitazione moderna del celebre romanzo di Emily Brontë, con un cast di alto profilo che include Margot Robbie nel ruolo di Catherine e Jacob Elordi in quello di Heathcliff. Nonostante l’attesa, il trailer ha generato reazioni contrastanti sui social media, principalmente a causa delle scelte stilistiche e della colonna sonora contemporanea composta da Charli XCX. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Cime tempestose: il controverso adattamento di emerald fennell spiegato