Cime tempestose | il controverso adattamento di emerald fennell spiegato
Emerald Fennell commenta il suo adattamento di Cime tempestose: tra provocazioni e interpretazioni personali. Il film Cime tempestose, diretto e sceneggiato dalla regista premio Oscar Emerald Fennell, sta suscitando ampie discussioni nel panorama cinematografico. La pellicola, prevista nelle sale per il 13 febbraio 2026, presenta una rivisitazione moderna del celebre romanzo di Emily Brontë, con un cast di alto profilo che include Margot Robbie nel ruolo di Catherine e Jacob Elordi in quello di Heathcliff. Nonostante l’attesa, il trailer ha generato reazioni contrastanti sui social media, principalmente a causa delle scelte stilistiche e della colonna sonora contemporanea composta da Charli XCX. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: cime - tempestose
Cime tempestose: la versione ad alto tasso erotico con Margot Robbie turba il pubblico delle proiezioni test
Margot Robbie dice che il suo film "Cime tempestose" è «fantastico, meglio di "Saltburn"». Non ci resta che aspettare di vederlo a San Valentino 2026
Margot Robbie: "Cime Tempestose di Emerald Fennell è più folle del suo precedente film Saltburn"
Emerald Fennell ha parlato per la prima volta del suo discusso adattamento di Cime tempestose, il romanzo di Emily Brontë del 1847. Protagonisti: Margot Robbie nei panni di Cathy e Jacob Elordi in quelli di Heathcliff. L’occasione è stata il Brontë Women’s - facebook.com Vai su Facebook
La regista Emerald Fennell firma una pellicola che siamo sicuri farà il pienone in sala: la nuova versione cinematografica di “Cime Tempestose” si preannuncia bollente. Ecco il teaser - X Vai su X
Cime Tempestose, Emerald Fennell difende la sua versione erotica: "Nel libro grande quantità di sadomaso" - Dopo la pubblicazione del primo trailer del nuovo adattamento, la regista ha parlato per la prima volta del suo approccio originale al materiale di partenza ... Segnala msn.com
"Cime Tempestose" sarà 'primordiale' e 'sessuale': parla la regista! - Il nuovo Cime Tempestose di Emerald Fennell promette un adattamento audace e sensuale, suscitando dibattito tra i fan più legati all'opera originale. Scrive cinema.everyeye.it