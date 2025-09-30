Cime tempestose | Emerald Fennell difende il suo controverso adattamento

La regista e sceneggiatrice premio Oscar Emerald Fennell ha commentato il suo già controverso adattamento di Cime tempestose, difendendo in parte la sua controversa interpretazione del classico racconto di amore e vendetta. Con Margot Robbie nel ruolo di Catherine e Jacob Elordi in quello di Heathcliff, l’adattamento moderno del romanzo di Emily Brontë uscirà nelle sale il 13 febbraio 2026. L’ uscita del trailer di Cime tempestose ha però scatenato una tempesta di critiche, con gli utenti dei social media che hanno criticato gli elementi apertamente sessuali e la musica moderna (la colonna sonora è stata composta da Charli XCX ). 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: cime - tempestose

Cime tempestose: la versione ad alto tasso erotico con Margot Robbie turba il pubblico delle proiezioni test

Margot Robbie dice che il suo film "Cime tempestose" è «fantastico, meglio di "Saltburn"». Non ci resta che aspettare di vederlo a San Valentino 2026

Margot Robbie: "Cime Tempestose di Emerald Fennell è più folle del suo precedente film Saltburn"

Emerald Fennell ha parlato per la prima volta del suo discusso adattamento di Cime tempestose, il romanzo di Emily Brontë del 1847. Protagonisti: Margot Robbie nei panni di Cathy e Jacob Elordi in quelli di Heathcliff. L’occasione è stata il Brontë Women’s - facebook.com Vai su Facebook

La regista Emerald Fennell firma una pellicola che siamo sicuri farà il pienone in sala: la nuova versione cinematografica di “Cime Tempestose” si preannuncia bollente. Ecco il teaser - X Vai su X

Margot Robbie e il Cime tempestose più chiacchierato di tutti - Margot Robbie sarà Catherine in una nuova versione di Cime tempestose diretta da Emerald Fennell: un adattamento audace, sensuale e gotico che sta già facendo discutere. Segnala libreriamo.it

Cime Tempestose, Emerald Fennell difende la sua versione erotica: "Nel libro grande quantità di sadomaso" - Dopo la pubblicazione del primo trailer del nuovo adattamento, la regista ha parlato per la prima volta del suo approccio originale al materiale di partenza ... Si legge su msn.com