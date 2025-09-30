Pesaro, 30 settembre 2025 – Paura questa mattina a Pesaro, quando intorno alle 9,45 una donna di circa 70 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata urtata da un tir lungo la Statale Adriatica, all’altezza dell’incrocio con viale della Repubblica. La scena ha subito richiamato numerosi passanti e automobilisti: la ciclista, sbalzata a terra, è stata soccorsa dai vigili del fuoco e dal personale del 118, intervenuto con mezzi di terra e con l’eliambulanza. Dopo le prime cure sul posto, la donna è stata trasferita d’urgenza all’ospedale di Torrette ad Ancona. Sul luogo dell’incidente si sono precipitati anche i carabinieri e la polizia locale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ciclista travolta da un camion all’incrocio maledetto: paura sull’Adriatica a Pesaro