Ciclista investito da un' auto a Novara | grave 75enne

Novaratoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, martedì 30 settembre, a Novara.É successo in direzione di Olengo, dove per cause ancora da accertare un uomo di 75 anni è stato investito da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.Nello schianto, l'uomo ha riportato gravi ferite. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

