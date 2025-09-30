Ciclista investito da un' auto a Novara | grave 75enne

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, martedì 30 settembre, a Novara.É successo in direzione di Olengo, dove per cause ancora da accertare un uomo di 75 anni è stato investito da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.Nello schianto, l'uomo ha riportato gravi ferite. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: ciclista - investito

Ciclista investito e trovato morto in un fosso: il pirata della strada: “Non mi sono accorto di nulla”

Ciclista investito da un'auto, rimbalza sul parabrezza e cade a terra: è grave

Ciclista investito sull'asse attrezzato

Passirano, anziano ciclista investito da un’auto: è grave - X Vai su X

Investito nell'Avellinese, ciclista ricoverato. Sotto osservazione all'ospedale Moscati #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Passirano, anziano ciclista investito da un’auto: è grave - Il fatto è avvenuto poco dopo le 7: gravi le condizioni dell’uomo, per il quale si è reso necessario il trasporto in ... Lo riporta giornaledibrescia.it

Ciclista morto a Pozzolo Formigaro dopo essere stato investito: si cerca il conducente dell’auto - ALESSANDRIA – Potrebbe essere stato un anziano alla guida di una automobile, diretta verso Tortona, il responsabile dell’investimento che ha ucciso un operaio di 49 anni che viaggiava in bicicletta a ... Da quotidianopiemontese.it