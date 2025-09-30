Ciclismo tris di Pavi Degl' Innocenti a Rignano sull' Arno

Rignano sull’Arno, 30 settembre – Terzo successo stagionale e il secondo nel giro di 48 ore di Giulio Pavi Degl’Innocenti a Rignano sull’Arno. Uno spunto irresistibile quello del fiorentino del Team Vangi Il Pirata di Calenzano che si era imposto domenica scorsa a Urbisaglia in provincia di Macerata, mentre la prima vittoria fu siglata a Montenero di Livorno. È stata una gara velocissima condotta a quasi 45 di media con un gruppo piuttosto folto giunto compatto sul rettilineo di via Veneto a giocarsi la vittoria, nonostante nel finale la salita del Bombone. Pavi Degl’Innocenti è apparso in grande forma, piegando il bravissimo e temibile trentino Fabio Segatta vincitore della corsa rignanese nel 2024 e che cercava quindi il bis. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

