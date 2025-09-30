Ciclismo la Ruota D' Oro è dell' inglese Brookes
Terranuova Bracciolini, 30 settembre 2025 – Un finale emozionante con i due battistrada la davanti e gli altri a pochi secondi. Un duello avvincente fino al traguardo del Viale Europa con la coppia di testa che si è giocata il successo conquistato dal ventunenne britannico Joseph Brookes della AVC Aix Provence Dole nei confronti del danese della General Store Essegibì F.lli Curia Grenaae. Il primo degli inseguitori il francese L’Hote seguito a pochissimi secondi da Negrente, primo degli italiani e con lui Turconi e Agostinacchio. Questa la fotografia finale della 55^ Ruota D’Oro-93° Gran Premio Festa del Perdono, la gara internazionale di Terranuova Bracciolini per Under 23 con 166 corridori al via di 34 squadre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
