È arrivata in questi giorni la notizia dell’esclusione della Israel Premier-Tech dal Giro dell’Emilia 2025, corsa che si svolgerà il 4 ottobre nella provincia di Bologna. La squadra israeliana era già stata presa di mira durante la Vuelta 2025, costringendo gli organizzatori a modificare il finale delle tappe a causa delle proteste vivaci dei manifestanti Pro Palestina. L’organizzatore della gara, Adriano Amici, ha optato per l’esclusione della Israel Premier-Tech dal prossimo Giro dell’Emilia, per evitare problemi di sicurezza pubblica. Secondo Amici, l’atmosfera è troppo tesa e sarebbe potuta sfociare in una nuova grande manifestazione da parte della comunità studentesca di Bologna. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclismo, Israel-Premier Tech esclusa dal Giro dell’Emilia 2025 per motivi di sicurezza pubblica