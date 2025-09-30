Ciclismo Israel-Premier Tech esclusa dal Giro dell’Emilia 2025 per motivi di sicurezza pubblica
È arrivata in questi giorni la notizia dell’esclusione della Israel Premier-Tech dal Giro dell’Emilia 2025, corsa che si svolgerà il 4 ottobre nella provincia di Bologna. La squadra israeliana era già stata presa di mira durante la Vuelta 2025, costringendo gli organizzatori a modificare il finale delle tappe a causa delle proteste vivaci dei manifestanti Pro Palestina. L’organizzatore della gara, Adriano Amici, ha optato per l’esclusione della Israel Premier-Tech dal prossimo Giro dell’Emilia, per evitare problemi di sicurezza pubblica. Secondo Amici, l’atmosfera è troppo tesa e sarebbe potuta sfociare in una nuova grande manifestazione da parte della comunità studentesca di Bologna. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - israel
“Oggi non correrei più per la Israel, in squadra non si poteva discutere di Gaza. Il ciclismo prenda posizione”: la denuncia di De Marchi
Chi c’è dietro la Israel Premier Tech, il team di Israele che sta mettendo in crisi il ciclismo
Ciclismo, l’UCI interviene sul caso Israel-Premier Tech: “Non verrà espulsa dalla Vuelta. Il paragone con Gazprom non regge”
Ciclismo: la squadra israeliana ESCLUSA dal Giro dell'Emilia. Il boicottaggio chiesto dal Comune di Bologna. La Israel Premier Tech è fuori dal Giro dell'Emilia del 4 ottobre in Italia per motivi di sicurezza. Lo hanno comunicato gli organizzatori della cors - facebook.com Vai su Facebook
"Giro dell'Emilia, la Israel Premier Tech non sara' al vía per questioni di sicurezza": https://tuttobiciweb.it/article/2025/09/27/1758979296/ciclismo-giro-dell-emilia-bologna…, vía @tuttobiciweb_it #ciclismo #cycling #cyclisme - X Vai su X
Ciclismo, Israel-Premier Tech esclusa dal Giro dell’Emilia 2025 per motivi di sicurezza pubblica - È arrivata in questi giorni la notizia dell'esclusione della Israel Premier- Riporta oasport.it
Ciclismo: il Team Israel non sarà al via del Giro dell'Emilia - La Israel Premier Tech non sarà al Giro dell'Emilia in programma sabato prossimo: dopo l'annuncio dell'intenzione dei collettivi di bloccare la corsa come avvenuto alla Vuelta in Spagna e dopo l'invit ... Secondo ansa.it