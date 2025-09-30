Ciclismo Europei 2025 | nella cronometro femminile tutte contro Reusser L’Italia ci prova con Guazzini

Domani si alza il sipario sugli Europei di ciclismo 2025, che si disputeranno in Francia nel dipartimento della Drôme-Ardèche. Un ritorno sulle strade transalpine cinque anni dopo l'edizione che si era disputata a Plouay. La prima giornata sarà interamente dedicata alle cronometro e ci sarà anche quella nella categoria Elite femminile. Un percorso di 24 chilometri con un finale verso Etoile-sur-Rhône sicuramente molto interessante visto lo strappo di un chilometro oltre il 5%. La grande favorita della vigilia è senza alcun dubbio Marlen Reusser. La svizzera arriva in Francia dopo aver dominato la cronometro dei Mondiali di Kigali in Ruanda.

