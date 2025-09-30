Ciclismo anche il percorso della cronometro agli Europei 2025 non sarà facile | previsto un arrivo in salita

Dai Mondiali agli Europei: percorso tutt’altro che semplice in chiave cronometro, oseremmo dire non per specialisti puri. In Rwanda le ascese erano più di una, mentre in Francia nella manifestazione continentale troviamo un finale in salita che può destabilizzare i corridori. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso. PERCORSO. 24 chilometri contro le lancette: partenza da Loriol-sur-Drôme ed arrivo a Étoile-sur-Rhône. Prima parte totalmente pianeggiante, presente solo un breve strappo di 600 metri al 6%, innocuo per i cronomen. Occhio però al finale: si arriva infatti su uno strappo di 1,1 chilometri al 5,2% (punte anche superiori) che può  tagliare le gambe  agli specialisti. 🔗 Leggi su Oasport.it

