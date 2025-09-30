Cesena, 30 settembre 2025 – Sono passati 25 anni dalla prima volta. Da quando nel 2000, Confesercenti Cesenate e uno dei suoi indimenticati volti simbolo, Gianpiero Giordani, in collaborazione con altre realtà come Slow Food e il Conservatoire des Cuisines Méditerranéennes, per primi idearono una rassegna pensata per proporre un ‘gemellaggio virtuale’ tra la piadina di casa nostra e altre eccellenze simbolo del cibo di strada di tutto il pianeta. È nato così il Festival Interazionale del Cibo di Strada, che nel fine settimana compreso tra il 3 e il 5 ottobre tornerà ad animare il cuore di Cesena rinnovando un appuntamento ormai divenuto punto di riferimento nel calendario dell’intero territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cibo di strada da tutto il mondo, torna il festival a Cesena: date e programma