Ci saranno nuovi indagati Garlasco parla l’ex comandante dei carabinieri | Tanto nelle mani della procura

Dopo 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la vicenda del delitto di Garlasco torna ad agitarsi. L’ex comandante dei carabinieri Francesco Marchetto, uno dei protagonisti della fase investigativa, ha dichiarato che “ci saranno nuovi indagati”: la Procura di Brescia, a suo dire, avrebbe nelle mani elementi importanti per far emergere sorprese. La tensione attorno al caso, già da tempo riaperto, si fa sempre più palpabile. Marchetto afferma che anche la Procura di Pavia, insieme a quella bresciana, potrebbe svelare nuovi scenari e coinvolgere più persone: “Salteranno fuori nuove sorprese e ci saranno nuovi indagati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it