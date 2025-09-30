Ci saranno nuovi indagati Garlasco parla l’ex comandante dei carabinieri | Tanto nelle mani della procura
Dopo 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la vicenda del delitto di Garlasco torna ad agitarsi. L’ex comandante dei carabinieri Francesco Marchetto, uno dei protagonisti della fase investigativa, ha dichiarato che “ci saranno nuovi indagati”: la Procura di Brescia, a suo dire, avrebbe nelle mani elementi importanti per far emergere sorprese. La tensione attorno al caso, già da tempo riaperto, si fa sempre più palpabile. Marchetto afferma che anche la Procura di Pavia, insieme a quella bresciana, potrebbe svelare nuovi scenari e coinvolgere più persone: “Salteranno fuori nuove sorprese e ci saranno nuovi indagati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: saranno - nuovi
Emily in Paris torna in Italia: ecco dove saranno girati i nuovi episodi
L’ostello di San Frediano pronto a riaprire. A settembre saranno 140 i nuovi posti letto
Ravenna, fari puntati sul mercato: "Ci saranno ancora 4-5 nuovi innesti"
La Provincia di Foggia ha autorizzato nuovi servizi. Pertanto, dal 30 settembre 2025 e sino al 9 giugno 2026, saranno attivate/modificate le seguenti autocorse: - nuova autocorsa “Cagnano Varano – Carpino” delle ore 7.05; - posticipo orario di partenza dell’a - facebook.com Vai su Facebook
Dal 1 ottobre 2025 saranno disponibili due nuovi applicativi all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente per la gestione dei dipendenti pubblici ? Maggiori informazioni: https://rb.gy/14r7pc Inps Comunica - X Vai su X
Delitto di Garlasco/ Marchetto: “Ci saranno nuovi indagati, la procura di Brescia ha in mano tanto” - Il delitto di Garlasco stamane a Storie Italiane con l'intervista esclusiva a Francesco Marchetto, ex comandante dei carabinieri di Vigevano ... Scrive ilsussidiario.net
Delitto di Garlasco, Bocellari: “Chi ha dato la nostra consulenza alla stampa nel 2016?”/ “L’indagine Sempio - Si parla del delitto di Garlasco negli studi di Quarta Repubblica e in collegamento vi era Giada Bocellari, avvocato di Alberto Stasi ... Come scrive ilsussidiario.net