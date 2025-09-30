Ci lasciamo le nostre strade si dividono | Filippo Bisciglia e Pamela Camassa annunciano la separazione dopo 17 anni insieme

Dopo 17 anni insieme, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno annunciato la fine della loro storia d’amore con un messaggio condiviso sui rispettivi profili Instagram. Nelle loro storie, entrambi hanno parlato con toni affettuosi ma chiari. “È da un po’”, ha scritto il conduttore di Temptation Island, lasciando intendere che la decisione fosse maturata da tempo. Camassa ha invece dichiarato: “Dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino “, aggiungendo però che tra loro resta un sentimento positivo: “Pur volendoci bene”. La notizia ha sorpreso i fan, soprattutto perché non c’erano stati segnali evidenti di crisi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

