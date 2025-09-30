chukwudi iwuji smentisce le voci sul casting di brainiac in dcu

Il mondo del cinema e delle serie televisive dedicate all’universo DC Comics si prepara a nuove sfide e personaggi iconici. Tra le voci più interessanti emerge il possibile coinvolgimento di Chukwudi Iwuji nel ruolo di Brainiac, uno dei villain più noti dell’universo DC. L’attore, noto per la sua partecipazione a progetti come Guardians of the Galaxy Vol. 3 e Peacemaker, ha espresso interesse a interpretare il celebre avversario di Superman, anche se ha chiarito che al momento non ci sono conferme ufficiali in merito. il futuro di Brainiac nel dc universe. le dichiarazioni di chukwudi iwuji sull’interpretazione di brainiac. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

