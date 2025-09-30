Christopher Briney. Il nome forse non ti dice molto, ma è difficile non aver sentito parlare del clamore che lui e il cast di L’estate nei tuoi occhi hanno suscitato negli ultimi mesi. Per ogni nuovo episodio rilasciato in streaming, c’era chi organizzava vere e proprie visioni collettive: scene che non si vedevano dai tempi d’oro di The OC. Il finale della terza stagione è andato in onda poche settimane fa, ma per Briney e compagni non c’è stato alcun momento di tregua. Di recente, l’attore era a Parigi per l’annuncio ufficiale di L’estate nei tuoi occhi, il film. Ed è lì che abbiamo notato il dettaglio: l'attore portava al polso un orologio che avrebbe meritato una visione collettiva tutta sua. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Christopher Briney ha scoperto una grande passione per gli orologi