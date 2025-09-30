Christian Rocchi è il nuovo presidente dell' ordine degli architetti di Roma e provincia
L'ordine degli architetti di Roma e provincia ha un nuovo presidente. Il consiglio ha eletto all'unanimità Christian Rocchi, che resterà in carica fino al 2019. Succede ad Alessandro Panci. Christian Rocchi presidente OarInsieme a Rocchi, il consiglio dell'OAR ha eletto, anche in questo caso. 🔗 Leggi su Romatoday.it
