Choc sul Ryanair | rissa e paura costretto atterraggio d’emergenza Passeggeri in manette

Ha dell’assurdo quanto avvenuto su un volo Ryanair. “Un piccolo gruppo di passeggeri ha creato scompiglio a bordo”. Con queste parole un portavoce della compagnia aerea ha provato a riassumere l’incredibile episodio avvenuto il 26 settembre sul volo FR8425 partito da Londra Luton e diretto ad Alicante. Pochi minuti dopo il decollo, quello che doveva essere un viaggio tranquillo si è trasformato in un incubo per decine di persone. L’aereo sarebbe dovuto atterrare in serata al “Miguel Hernández”, ma è stato invece dirottato all’aeroporto di Tolosa Blagnac, in Francia. Secondo varie testimonianze, alcuni passeggeri del gruppo avevano iniziato a bere ancora prima della partenza, passando bottiglie di Coca-Cola allungate con rum. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it