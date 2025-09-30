Choc a Torino | rissa tra rom a colpi di machete

Paura a Torino. In via Sanremo, nei pressi del PalaTazzoli, zona Torino Sud, è scoppiata una rissa tra rom a colpi di machete. I video diffusi in rete mostrano una auto nera colpita con un oggetto contundente - il vetro del finestrino è andato in frantumi - e successivamente una sorta di caccia all'uomo da parte della persona in macchina nei confronti di due uomini. Un caso di violenza destinato a riaccendere il dibattito sul dossier sicurezza nella città, considerando che si tratta solo dell'ultimo di una lunga serie di episodi. Sulla vicenda è intervenuto anche l'assessore alle Politiche sociali Maurizio Marrone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Choc a Torino: rissa tra rom a colpi di machete

Maxirissa notturna di rom e nordafricani dopo il lancio di petardi: la pista della faida dei nomadi - Una rissa tra un gruppo di nomadi rom e un altro di persone di origine magrebina è scoppiata la scorsa notte tra via Cravero e via Senigallia, nel quartiere Regio Parco a Torino. Si legge su torino.repubblica.it