Chivu predica calma | Serve equilibrio Poi l’annuncio sulle condizioni di Thuram

Cristian Chivu commenta a caldo il netto successo della sua Inter contro lo Slavia Praga: le dichiarazioni nel post partita L’Inter travolge lo Slavia Praga e fa due su due in Champions League. Capitan Lautaro, autore di una doppietta, e Dumfries hanno guidato i nerazzurri nel secondo match europeo. Cristian Chivu a ‘Sky Sport’ (screenshot) – Calciomercato.it Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, Cristian Chivu ha parlato così nel post partita: “L’abbiamo trattata come una partita importante, seria. L’atteggiamento è stato giusto. C’è sempre un filo sottile, quando si perde non va bene, quando si vince c’è troppo entusiasmo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Chivu predica calma: “Serve equilibrio”. Poi l’annuncio sulle condizioni di Thuram

In questa notizia si parla di: chivu - predica

Chivu predica calma su Pio Esposito e ammette: “Mi mettono in difficoltà”

Chivu predica calma su Pio Esposito e rivela: “Mi mettono in difficoltà”

#Ventola: "Pio #Esposito sarebbe stato ceduto con #Inzaghi in panchina, #Chivu la sua fortuna. E fa bene a predicare calma" - X Vai su X

Lautaro esalta Pio Esposito, ma allo stesso tempo predica calma Il capitano nerazzurro premia l'atteggiamento e la serietà del nuovo bomber dell'Inter, raccomandando però tutti di "lasciarlo tranquillo" #PioEsposito #Lautaro #Inter #CagliariInter - facebook.com Vai su Facebook

Chivu predica calma su Pio Esposito e rivela: “Mi mettono in difficoltà” - Ai microfoni di Sky Sport, Chivu ha fornito il suo punto di vista sulla prova della squadra e non solo: l'annuncio su Pio Esposito. Scrive calciomercato.it

Inter, Marotta prende posizione su Chivu dopo l’attacco di Adani: “Serve pazienza” - Il presidente dell'Inter Marotta torna a parlare dell’allenatore Chivu rispondendo così all’invito di Adani, che aveva chiesto di sostenerlo, ma la sua difesa è timida ... Segnala sport.virgilio.it