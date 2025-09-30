Chivu | Partita seria come l' atteggiamento dei ragazzi Thuram? Domani accertamenti

Gazzetta.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico nerazzurro commenta così la netta vittoria sullo Slavia Praga in Champions League: "Ho voluto far riposare qualcuno senza perdere equilibrio. Vedo tanta applicazione anche nell'accettare cose mai fatte prima". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

chivu partita seria come l atteggiamento dei ragazzi thuram domani accertamenti

© Gazzetta.it - Chivu: "Partita seria, come l'atteggiamento dei ragazzi. Thuram? Domani accertamenti"

In questa notizia si parla di: chivu - partita

Chivu Inter, è partita la rivoluzione tattica: svelati i punti chiave, servirà questo

Chivu nel post vittoria contro il Monaco: «Voglia e carattere. È una partita di agosto, di preparazione, ma…»

Dionisi prima di Monza Inter: «Ecco che partita mi aspetto e cosa penso della scelta di Chivu. Frattesi? Ho un consiglio per lui»

chivu partita seria atteggiamentoChivu: "Partita seria, come l'atteggiamento dei ragazzi. Thuram? Domani accertamenti" - Il tecnico nerazzurro commenta così la netta vittoria sullo Slavia Praga in Champions League: "Ho voluto far riposare qualcuno senza perdere equilibrio. Segnala msn.com

chivu partita seria atteggiamentoInter, Chivu: "Il gruppo sta accettando cose che non era abituato a fare, sono felice" - Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il successo per 3- Riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Chivu Partita Seria Atteggiamento