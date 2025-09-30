Chivu Inter il tecnico all’euro-esordio casalingo | contro lo Slavia Praga può rivedersi quel giocatore finito ai margini!
L’idea di formazione. Stasera a San Siro sarà la prima partita casalinga in Champions League per Cristian Chivu da allenatore dell’ Inter. Per il tecnico romeno, che da giocatore ha conquistato il Triplete con i nerazzurri, si tratta di un momento speciale e carico di emozioni. La sua prima in Champions da giocatore dell’Inter risale a 18 anni fa, in un Inter-PSV: in quell’occasione il difensore venne espulso per somma di ammonizioni. Secondo la Gazzetta dello Sport, Chivu affronta la sfida contro lo Slavia Praga, squadra operosa e studiata a fondo, con la volontà di confermare il buon avvio di stagione, iniziato con tre vittorie consecutive tra campionato e coppe. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: chivu - inter
Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo
Impallomeni: «All’Inter il 3-5-2 è scaduto! Chivu deve cambiare»
Perinetti spiega: «Chivu è per l’Inter una scelta coraggiosa! Il motivo»
Dimarco attacca Inzaghi. La nuova Inter di Chivu fa i conti con il passato - X Vai su X
Chivu così sulle rotazioni di formazioni e l'annuncio su Sommer? #Inter #InterDipendenza #ConferenzaStampa #Dichiarazioni #Chivu - facebook.com Vai su Facebook
Chivu si è già preso l’Inter: “Meglio di Simone Inzaghi” - Terza vittoria consecutiva per l'Inter di Cristian Chivu tra campionato e Champions League: arrivano i primi elogi per il tecnico. Riporta calciomercato.it
Inter, Chivu fischietta e cambia mezza squadra: almeno 5 novità in Champions | VIDEO CM.IT - L'Inter domani ospita a San Siro lo Slavia Praga per la sfida di Champions League: la probabile formazione di Chivu ... Lo riporta calciomercato.it