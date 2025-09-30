L’idea di formazione. Stasera a San Siro sarà la prima partita casalinga in Champions League per Cristian Chivu da allenatore dell’ Inter. Per il tecnico romeno, che da giocatore ha conquistato il Triplete con i nerazzurri, si tratta di un momento speciale e carico di emozioni. La sua prima in Champions da giocatore dell’Inter risale a 18 anni fa, in un Inter-PSV: in quell’occasione il difensore venne espulso per somma di ammonizioni. Secondo la Gazzetta dello Sport, Chivu affronta la sfida contro lo Slavia Praga, squadra operosa e studiata a fondo, con la volontà di confermare il buon avvio di stagione, iniziato con tre vittorie consecutive tra campionato e coppe. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, il tecnico all’euro-esordio casalingo: contro lo Slavia Praga può rivedersi quel giocatore finito ai margini!