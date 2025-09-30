Chivu dopo Inter Slavia Praga | La perfezione non esiste bisogna mantenere l’equilibrio… Ecco come sta Thuram
Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato così dopo la vittoria contro lo Slavia Praga in Champions League. Le sue dichiarazioni. Intervenuto nel del postpartita di Inter Slavia Praga, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha commentato così la vittoria per 3 a 0 nel match valido per il secondo turno della League Phase della Champions League. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. INTER TORNATA A DIVERTIRSI? – « L’abbiamo affrontata come una partita importante, seria. Il loro atteggiamento è stato tale ». I RISULTATI FANNO CRESCERE L’AUTOSTIMA – « E’ un filo sottile: quando si perde non va bene, quando si vince c’è troppo ottimismo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
