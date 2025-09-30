Chivu cambia sette titolari ma non perde il vizio della vittoria | tris allo Slavia Praga
Milano, 1 ottobre 2025 – Quando nel giro di quattro giorni giochi due gare, ruoti sette elementi della formazione titolare, e ottieni sei punti, sai di essere sulla strada giusta. Sia chiaro, con lo Slavia Praga i nerazzurri la sbloccano grazie ad un regalo, inconcepibile a questi livelli, del portiere Stanek a tutto vantaggio di Lautaro, ma quanto questo accade alla mezzora il possesso palla dice 70% per i padroni di casa, con nove conclusioni a zero e il triplo di passaggi completati. Lo Slavia Praga è avvolto, traballante, per quanto all'Inter manchi la capacità di cambiare ritmo, di spingere la giocata creando reali situazioni di superiorità numerica senza passare per i calci piazzati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
