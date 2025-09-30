Chivu a Sky | Contento di aver dato minuti a Bisseck e Zielinski stiamo crescendo Thuram domani farà gli esami c’à una cosa che mi rende orgoglioso

L'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in Champions League contro lo Slavia Praga. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Slavia Praga, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha commentato così il successo ottenuto per 3 a 0 nel match valevole per il secondo turno della League Phase della Champions League. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. INTER TORNATA A DIVERTIRSI? – « L'abbiamo affrontata come una partita importante, seria. Il loro atteggiamento è stato tale ». I RISULTATI FANNO CRESCERE L'AUTOSTIMA – « E' un filo sottile: quando si perde non va bene, quando si vince c'è troppo ottimismo.

