Chivu a Inter TV dopo il 3-0 contro lo Slavia Praga | Siamo consapevoli ma pensiamo gara per gara

Chivu a Inter TV gonfia il petto! La carica dopo la vittoria e la concentrazione in vista dei prossimi impegni: le parole del tecnico. Cristian Chivu, al termine della vittoria per 3-0 contro lo Slavia Praga in Champions League, ha condiviso le sue impressioni sulla prestazione della sua squadra ai microfoni di InterTV. Il tecnico nerazzurro ha evidenziato la consapevolezza e la maturità mostrata dai suoi giocatori, che hanno affrontato con determinazione il match, conquistando tre punti fondamentali per il cammino in Europa. SFIDA – «Abbiamo visto una squadra consapevole, che ha maturità ed esperienza e ha trattato come tale questo match e lo ha portato a casa». 🔗 Leggi su Internews24.com

