Chiusura notturna in A23 | ecco quando e i percorsi alternativi

Nuovi lavori di riqualifica alle barriere di sicurezza lungo l’autostrada A23 Udine–Tarvisio. Per consentire le operazioni sarà necessaria la chiusura del tratto compreso tra Carnia e Gemona Osoppo, in direzione Udine e A4 Torino–Trieste, nelle notti di mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre, dalle 22. 🔗 Leggi su Udinetoday.it