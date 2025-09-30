Chiuso l' ufficio ticket di Pistunina gli utenti della zona sud all' ex Margherita

L'ufficio esenzioni ticket chiuso a Pistunina e aperto all'ex ospedale Margherita serve anche tutti gli utenti della zona sud. Un grosso disagio visto che molti sprovvisti o incapaci di effettuare la pratica via Spid devono per forza recarsi in piena notte agli uffici di viale della Libertà. La. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

