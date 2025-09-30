Chiuse le iscrizioni per i corsi di pronto soccorso pediatrico ai consultori di Pisa e Cascina

Pisatoday.it | 30 set 2025

Sono chiuse le iscrizioni ai corsi di pronto soccorso pediatrico organizzati dalla Pubblica assistenza S.R. Pisa ODV e dai consultori di Pisa e Cascina. Le richieste di partecipare ai corsi, che inizieranno a ottobre, sono state moltissime e i postidisponibili per il 2025 sono esauriti. L'Unità. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

