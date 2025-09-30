Chiusa temporaneamente per via Andrea Doria per motivi tecnici

È stata temporaneamente chiusa via Andrea Doria a Pescara per motivi tecnici.È quanto fanno sapere dal Comune di Pescara nella mattinata di martedì 30 settembre.Attualmente è interdetto il transito su via Andrea Doria. Per chi percorre il lungomare Cristoforo Colombo verso nord è previsto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it