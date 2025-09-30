Chip di Taiwan gli Stati Uniti vogliono prendersi metà della produzione dell' isola
Il segretario al Commercio americano ha detto di voler trasferire il 50% del settore in patria. E sembra disposto a mettere sul piatto la protezione dell'isola dalla Cina. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: chip - taiwan
Taiwan in crisi energetica: geotermia e offshore per blindare l’industria dei chip
I chip di Taiwan, cruciali per Bergamo
Chip-in con Taiwan per la pace e la prosperità globali. L’intervento del ministro Lin
#ULTIMORA | #Borsa: Asia scende con farmaci e chip per Trump, Seul -2,4% Pesante anche Taiwan. Tokyo limita le perdite - Ultima ora - http://Ansa.it - #ANSA - X Vai su X
L'odissea di Taiwan per dominare il settore dei microchip. Un documentario racconta la nascita dell’industria dei semiconduttori, frutto di un azzardo politico trasformato in successo globale. Di Stefano Pelaggi - facebook.com Vai su Facebook
Chip di Taiwan, gli Stati Uniti vogliono prendersi metà della produzione dell'isola - Il segretario al Commercio americano ha detto di voler trasferire il 50% del settore in patria. Segnala wired.it
USA chiedono a Taiwan di produrre chip in America: obiettivo 50% della domanda interna - Gli Stati Uniti chiedono a Taiwan di spostare parte della produzione di semiconduttori in America per soddisfare almeno metà della domanda interna. Riporta hwupgrade.it