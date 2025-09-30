AGI - Non sarà in forma smagliante, ma Jannik Sinner anche stavolta non tradisce le attese e porta a casa l'ennesima finale, quella del China Open, torneo Atp 500 in corso al "Beijing Olympic Green Tennis Center" di Pechino sui campi in cemento. Il tennista ha impiegato due ore e 22 minuti per avere ragione di Alex De Minaur, sconfitto 6-3 4-6 6-2. Un match intenso e combattuto nel quale il tennista azzurro ha così confermato una tradizione positiva nei circuiti maggiori che lo vede vincitore in tutti e dieci i precedenti con l'australiano al quale ha concesso solo due set: quello di oggi e uno agli Australian Open di quest'anno. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - China Open: Sinner inarrestabile, batte De Minaur 2-1 e va in finale