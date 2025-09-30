Chiesto il rinvio a giudizio per Maria Rosaria Boccia accusata di cinque reati per il caso Sangiuliano
La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di Maria Rosaria Boccia. L'imprenditrice di Pompei coinvolta nell'affaire con Gennaro Sangiuliano, la presunta relazione mai confermata dalla stessa Boccia, è accusata di cinque reati: stalking aggravato, lesioni personali, interferenze illecite. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: chiesto - rinvio
Violentò e mise incinta una bambina di 10 anni. Chiesto il rinvio a giudizio di un bengalese di 29 anni
Chiesto rinvio a giudizio per ex Governatore Calabria Oliverio
Violenza sessuale, chiesto il rinvio a giudizio per Silvio Viale
La Procura di Trento ha chiesto il rinvio a giudizio di un prete e insegnante di religione 40enne per violenza sessuale aggravata su minore. L'uomo, secondo le contestazioni, avrebbe abusato di un'alunna 11enne. (Fatti risalenti all’autunno 2023) A Tempio Pa - facebook.com Vai su Facebook
In Spagna, dove le carriere sono separate e il governo nomina addirittura il procuratore generale, un giudice istruttore ha chiesto il rinvio a giudizio della moglie del premier spagnolo Sanchez, con l'accusa di malversazione. E ora l'@ANMagistrati cosa si inve - X Vai su X
Caso Sangiuliano, chiesto il rinvio a giudizio per Maria Rosaria Boccia - I magistrati le contestano i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum I pm di Roma hanno chiesto il rinvio a gi ... Si legge su tg24.sky.it
Chiesto il processo per Maria Rosaria Boccia: stalking aggravato e lesioni verso l’ex ministro Sangiuliano - I pm di Roma hanno chiesto il rinvio a giudizio per l'imprenditrice, indagata alla luce della denuncia presentata dall'ex ministro della Cultura ... Scrive quotidiano.net