Chiesto il rinvio a giudizio per Maria Rosaria Boccia accusata di cinque reati per il caso Sangiuliano

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di Maria Rosaria Boccia. L'imprenditrice di Pompei coinvolta nell'affaire con Gennaro Sangiuliano, la presunta relazione mai confermata dalla stessa Boccia, è accusata di cinque reati: stalking aggravato, lesioni personali, interferenze illecite. 🔗 Leggi su Today.it

