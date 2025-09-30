Chiesto il processo per Maria Rosaria Boccia | stalking aggravato e lesioni verso l’ex ministro Sangiuliano

Roma, 30 settembre 2025 – I pm di Roma hanno chiesto il rinvio a giudizio per l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia, indagata alla luce della denuncia presentata dall'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. I magistrati le contestano i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum in relazione all'organizzazione di alcuni eventi. L'imprenditrice un anno fa fu oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo che sequestrarono materiale informatico tra cui i telefoni della donna mentre a marzo era stata interrogata dai magistrati titolari del fascicolo a piazzale Clodio che poi lo scorso luglio hanno chiuso le indagini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Chiesto il processo per Maria Rosaria Boccia: stalking aggravato e lesioni verso l’ex ministro Sangiuliano

