Chiesto il processo per Maria Rosaria Boccia L’accusa di stalking e lesioni sull’ex ministro Sangiuliano | l’elenco dei reati contestati dai pm
Rischia di finire a processo Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice di Pompei denunciata dall’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. I pm di Roma hanno chiesto il rinvio a giudizio per Boccia, alla quale vengono contestati i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata. Nel lungo elenco di accuse rivolte a Boccia ci sono anche la diffamazione e le false dichiarazioni nel curriculum, in relazione all’organizzazione di alcuni eventi. «Controllo della vita privata, pensieri suicidi». Le accuse. Già negli atti relativi alla conclusione delle indagini a suo carico, i Pm di Roma contestavano a Boccia « condotte reiterate ossessive e di penetrante controllo della vita privata, professionale e istituzionale rivolte verso Sangiuliano». 🔗 Leggi su Open.online
