Chiesto il processo Caso Sangiuliano l’annuncio è appena arrivato | cosa succede ora

La Procura di Roma ha formalmente chiesto il rinvio a giudizio per Maria Rosaria Boccia, al termine di una complessa inchiesta aperta dopo la denuncia presentata da Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura e oggi tornato alla sua attività di giornalista Rai. Sangiuliano risulta parte lesa nel procedimento. L’indagine, condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di via In Selci e coordinata dalla pm Giulia Guccione, ha riguardato un arco temporale che va da maggio 2024 ad aprile 2025. A carico di Boccia sono stati ipotizzati cinque reati: atti persecutori, lesioni personali, falso ideologico, interferenze illecite nella vita privata e diffamazione aggravata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

