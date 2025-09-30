Chiesto il processo Caso Sangiuliano l’annuncio è appena arrivato | cosa succede ora
La Procura di Roma ha formalmente chiesto il rinvio a giudizio per Maria Rosaria Boccia, al termine di una complessa inchiesta aperta dopo la denuncia presentata da Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura e oggi tornato alla sua attività di giornalista Rai. Sangiuliano risulta parte lesa nel procedimento. L’indagine, condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di via In Selci e coordinata dalla pm Giulia Guccione, ha riguardato un arco temporale che va da maggio 2024 ad aprile 2025. A carico di Boccia sono stati ipotizzati cinque reati: atti persecutori, lesioni personali, falso ideologico, interferenze illecite nella vita privata e diffamazione aggravata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: chiesto - processo
Chiesto il processo per Silvio Viale: il medico e politico accusato da 4 pazienti di violenza sessuale
Accusato di molestie sessuali da alcune pazienti, chiesto processo per Silvio Viale (Radicali)
Rissa fra studenti: chiesto il processo per tre minori
Caso Sangiuliano, chiesto il processo per Rosaria Boccia. E' accusata di vari reati tra cui stalking e diffamazione #ANSA - X Vai su X
A Torino la sentenza del nuovo processo chiesto dalla Cassazione: ha agito per legittima difesa. Aveva 18 anni quando tolse la vita al genitore per difendere la madre dopo l’ennesimo litigio in casa - facebook.com Vai su Facebook
Caso Sangiuliano: chiesto il processo per Maria Rosaria Boccia con le accuse di stalking e diffamazione - I pm di Roma hanno chiesto il rinvio a giudizio per l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia, indagata a causa della denuncia ... Riporta tg.la7.it
Caso Sangiuliano, chiesto il processo per Maria Rosaria Boccia - I magistrati le contestano i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum in relazione all’organizzazione di alcuni ... Come scrive milanofinanza.it